İzmir haberi: Uluslararası Cittaslow Birliği Heyeti İzmir'de

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Cittaslow Birliği heyetine Konak Pazaryeri Mahallesi'nde yürüttükleri "Sakin Mahalle" çalışmalarını yerinde anlattı. İzmir'in Cittaslow Metropol olmak isteyen kentlere önderlik edecek olmasının çok heyecan verici olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "İzmir bu büyük projenin önümüzdeki yıllarda çok faydasını görecek. Kentin ticaret, kültür, sanat ve pek çok alanda uluslararası bilinirliği artacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in girişimiyle dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edilen İzmir'de çalışmalar "Sakin Mahalle" projesi ile devam ediyor. Başkan Tunç Soyer, hem Terra Madre Anadolu Fuarı hem de Cittaslow Başkanlık Konseyi toplantısı için İzmir'de bulunan Uluslararası Cittaslow Birliği Başkanı Mauro Migliorini, Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti ve komite üyeleriyle bugün pilot bölge seçilen Konak'taki Pazar Yeri Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde anlattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katıldığı teknik gezide Agora Parkı, Namazgah Hamamı, Açık Hava Sineması, Patlıcan Yokuşu, Pazaryeri Meydanı, Altınordu Havuzu, Carfi Konağı gibi alanlar incelendi.

"DÜNYA KENTLERİ NEZDİNDE ÇOK ÖNEMLİ"

İzmir'de yürüttükleri çalışmalar hakkında heyete bilgi veren Başkan Soyer şunları söyledi:

"Güney Kore'nin ikinci büyük kenti Busan, Paris, Brüksel gibi bir çok şehir Cittaslow Metropol olmak istiyor. Bizim kent içinde oluşturduğumuz pilot uygulama alanları uluslarararası birliğin de zihninde istediğimiz yere oturursa çalışmalarımız bu kentlere örnek gösterilecek. Bizim ekibimiz onların çalışmalarını yerinde görmek için bu kentlere gidecek. Uygunluğuna karar verecek olan makam bizler olacağız. İzmir'in Cittaslow olmak isteyen dünya kentleri nezdinde çok önemli bir yeri olacak. İzmir'in böyle bir liderlik üstlenmesi önemli ve heyecan verici. İzmir'in dünyada bu kadar sağlam karşılığı olan yavaş şehir hareketinde referans haline gelmesi hem uluslararası bilinilirliğini artıracak hem ticaret, kültür, sosyal ilişkiler, sanat gibi pek çok alanda etkisini gösterecek. İzmir bu büyük projenin önümüzdeki yıllarda çok faydasını görecek."