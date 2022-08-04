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İzmir haberi | Torbalı'da Nohut Bereketi

İzmir haberi | Torbalı'da Nohut Bereketi

Edinilen İzmir gelişmesine göre Torbalı Belediyesi, bu yıl buğdayın yanı sıra bazı arazilerine de nohut ekti. Bölgede uzun yıllar sonra ilk defa ekilen nohuttan ciddi verim alan belediye, hem Torbalı Ovası’na yeni bir ürün kazandırdı hem de ihtiyaç sahiplerinin sofrasına nohut ulaştırdı.

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Torbalı Belediyesi, bu yıl buğdayın yanı sıra bazı arazilerine de nohut ekti. Bölgede uzun yıllar sonra ilk defa ekilen nohuttan ciddi verim alan belediye, hem Torbalı Ovası'na yeni bir ürün kazandırdı hem de ihtiyaç sahiplerinin sofrasına nohut ulaştırdı.

Torbalı Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden bilgi aldı. Bu doğrultuda, belediye arazilerinin leblebi yapımında kullanılan Sarı 98 türündeki nohuta uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine Torbalı Belediyesi arazilerinde uzun yıllar sonra ilk kez nohut ekimine başlandı. Ekilen nohutlar, önceki günlerde hasat edildi. Nohutların bir kısmı tohumluk ayrılırken, tamamına yakını paketlenip dar gelirli yurttaşlara dağıtılmak Torbalı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne devredildi.

Torbalı Belediyesi, "Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına" sloganıyla, kendi arazilerinde ürettiği karakılçık buğdayından un, bulgur, zeytinyağı ve cevizleri de işleyip dar gelirli yurttaşlara dağıtıyor. Üreticiye de belediye tarafından tohum desteği sağlanıyor.

Tarımın bu ülkenin geleceği olduğunu belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Her ne kadar bu proje 'Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına' sloganını taşısa da bu aslında tarımın devamlılığını, üretimin önemini de ortaya çıkaran bir proje. Evet biz burada ürettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırıyoruz ama bir yandan da ovaya yeni ürünler kazandırıyoruz. Torbalı topraklarında çok karlı bir ürün olan nohudun üretilebileceğini, ata tohumumuz olan karakılçık buğdayından çok lezzetli bulgur yapılabileceğini gösterdik. İlçede 30 yılı aşkın süredir yemek sanayisi alanında hizmet veriyorum, iddia ediyorum ömrümde bu kadar lezzetli bir bulgur yemedim. Torbalı'nın artık karakılçık bulguruyla da anılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ANKA / Yerel

Torbalı Belediyesi Araştırma Ege Yerel Haberler

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