İzmir haberi... Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgi verdi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki heyet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile de bir araya geldi.

Başkan Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na Seferihisar'da hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgi verdi. Ziyaret sonrası yazılı açıklama yapan Yetişkin, yoksullukla mücadele etmeye çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Halkımızı ekonomik krizden sürdürülebilir yöntemlere korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üreticin aracısız satış yapabilmesi ve tüketicinin sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşabilmesi için üretici pazarları kurduk. Belediyemizin işlettiği Halk Market'te yerli üreticilerin ürünlerinin satış yapmalarını sağladık. Halk Kart sayesinde yoksul vatandaşların bir nebze rahat yaşamlarını sağlamak için çaba gösterdik."

"DAYANIŞMA PROJESİ ÖRNEK OLDU"

Kılıçdaroğlu'na Seferihisar Dayanışma Projesi hakkında da bilgi verdiğini belirten Yetişkin, "Kira, elektrik, su, doğalgaz faturası, gıda, eğitim ve sağlık gideri desteği ile tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ettik. Ekonomik krizin ve yoksulluğun giderek arttığı bu dönemde Seferihisar'da yoksul vatandaşımızın yanındayız. CHP'nin sosyal belediyecilik prensipleri ile bu projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

İON KENTLER BİRLİĞİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "İon Kentler Birliği" projesi ile "Türkiye İkinci Yüzyıla Hazır mı" başlığı ile yapılan söyleşilerin amacını ve detaylarını anlatan Yetişkin özellikle ziyaretçilerin arttığı yaz dönemindeki çalışmaların amacına ulaştığını belirtti. KRT Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanan söyleşilerde tüm Türkiye'ye ulaştıklarının da altını çizen Yetişkin etkinliklerin CHP'nin "İkinci Yüzyıl" vizyonuna uygun bir şekilde yapıldığını anlattı.

Kaleiçi söyleşilerinin finalini ikinci yüzyılın müjdesini vererek yapacaklarını da sözlerine ekleyen Yetişkin, "Bu özel günde çok önem verdiğimiz ve bölgeye yeni bir turizm bakışı kazandıracağımız İon Kentler Projesi'nin de lansmanını yapacağız. Yunanistan'ın da dahil olduğu bu proje ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin de gelişmesini hedefliyoruz" dedi.

Yetişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu lansmana davet ederken günün anısına kültürel motiflerle bezenmiş özel tasarım bir vazoyu da Kılıçdaroğlu'na hediye etti.