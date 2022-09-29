İzmir haberi... Konak'ta Metruk Bina Yıkıldı

İzmir yerel haberi... Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yıkım ekipleri, Halilrıfatpaşa Caddesi üzerinde bulunan, vatandaşın can ve mal güvenliği ile sağlığını tehdit eden metruk binayı yıktı.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yıkım ekipleri, Halilrıfatpaşa Caddesi üzerinde bulunan, vatandaşın can ve mal güvenliği ile sağlığını tehdit eden metruk binayı yıktı.

Mahalle sakinlerinin, 249 sokak girişindeki harabe halindeki binanın tehlike oluşturduğuna yönelik şikayetleri dikkate alınarak işlem başlatıldı. Yapı Kontrol ve Fen İşleri müdürlüklerinin koordineli çalışması ve belediye encümeni kararıyla yıkımı yapılan binanın çevresi için oluşturduğu tehlike tamamen ortadan kalktı.

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Kapı ve pencereleri olmadığı için binaya kimliği belirsiz kişilerin girip çıkması sonucu güvenlik tehdidi oluşturan, içerisine atılan çöplerden dolayı koku yayan ve insan sağlığı için tehlike yaratan iki katlı bina, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yıkım ekiplerinin özenli çalışmasıyla saatler içerisinde yıkıldı. Önce bina çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, kepçe yardımıyla binanın yıkımını yarken çevreye toz yayılmasını engellemek için yıkım süresince arazözle sulama yaptı. Yıkım sebebiyle çıkan moloz ise hızla belediyenin moloz döküm alanına taşındı. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği çalışmanın sonunda ortaya temiz bir görüntü çıkarken mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.