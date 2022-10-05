İzmir haberi! Kemalpaşa Eğitim Merkezi, Törenle Açıldı

Kemalpaşa Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında sürdürdüğü kursların kurumsal bir çatı altında toplandığı Kemalpaşa Eğitim Merkezi'ni törenle hizmete açtı.

Kemalpaşa İlçe Merkezi Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan, yaklaşık 1000 öğrenci kapasiteli, 13 derslik, etüt alanları, konferans salonu, kütüphane ve rehberlik servisinin yer aldığı merkez, yıl boyu ücretsiz eğitim sağlayacak. Eğitim merkezi, alanında uzman öğretmen kadrosu ile ölçme değerlendirme ve rehberlik servisi ile öğrencileri hedeflerine taşımak üzere çalışmalarını sürdürecek.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından sağlanan yayın desteği ile öğrenciler en yeni koşullarda desteklenecek, uygulanacak otomasyon programı ile öğrenciler sayısız soruya erişebilecek. Ayrıca eğitim programı içerisinde veli ve öğrenci odaklı seminerler, sosyal ve kültürel geziler, motivasyon programları düzenlenecek.

"EĞİTİM ATAĞIMIZ SÜRECEK"

Açılış töreninde konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Eğitim bizim için olmazsa olmaz konulardan bir tanesi, ilçemizde hayata geçirdiğimiz dört kütüphane, Gündüz Bakım Evi, Mola Evi, Meslek Fabrikası, Masal Evi gibi projelere bugün bir yenisini daha ekliyor bin öğrenci kapasiteli Kemalpaşa Eğitim Merkezi'ni açıyoruz. Evlatlarımız tek bir kuruş ödemeden burada en iyi eğitimi alacaklar. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim atağımız sürecek" dedi.