İzmir haberi | Kemalpaşa'da Parklar Yenileniyor

İzmir haberi: Kemalpaşa Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanlarda kapsamlı onarım ve yenileme çalışması başlattı.

Kemalpaşa Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanlarda kapsamlı onarım ve yenileme çalışması başlattı.

Kemalpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezinde bulunan Rekreasyon Alanı ve çok sayıda park ile yeşil alanda kapsamlı yenileme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda 2800 metrekare hazır rulo çim serim işlemini tamamlayan ekipler, çim alan etrafına Kartopu, Fırça Çalısı, Japon Şemsiyesi bitkilerinin dikimini gerçekleştirerek alanı renkli bir görünüme kavuşturdu. Ekipler, ilçede bulunan 196 adet park ve yeşil alanda da çim ekimi, oyun gruplarının tamir ve bakım işlemlerini ekim ayı içerisinde tamamlayacak.

"DAHA YEŞİL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK"

Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar dileyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Ekiplerimiz, yaz dönemi vatandaşlarımızın yoğun kullandığı yeşil alanlar ve parklarda yoğun bir yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle kentimizin önemli noktalarından olan, 2013 yılında ilçemize kazandırdığımız Kemalpaşa Rekreasyon Alanı tamamen yenilenerek eskisinden daha yeşil bir görünüme kavuşturulacak" dedi.