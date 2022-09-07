İzmir haberi: Kemalpaşa Belediyesi'nden Bin Öğrenci Kapasiteli Eğitim Merkezi

Kemalpaşa Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarını yeni açacağı 1000 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi ile sürdürüyor.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından birçok alanda kesintisiz sürdürülen eğitim ve destekleme kursları, Kemalpaşa Belediyesi Eğitim Merkezi çatısı altında toplanarak kurumsallık kazanıyor. Kemalpaşa İlçe Merkezi Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan, yaklaşık 1000 öğrenci kapasiteli, 13 derslik, etüt alanları, konferans salonu, kütüphane ve rehberlik servisinin yer aldığı merkez LGS ve YKS ağırlıklı yıl boyu ücretsiz eğitim sağlayacak.

Eğitim Merkezi, alanında uzman öğretmen kadrosu ile ölçme değerlendirme ve rehberlik servisi ile öğrencileri hedeflerine taşımayı amaçlarken, eğitimde fırsat eşitliği sunacak. Kemalpaşa Belediyesi tarafından sağlanacak yayın desteği ile öğrenciler en yeni koşullarda desteklenecek, uygulanacak otomasyon programı ile öğrenciler sayısız soruya erişebilecek. Ayrıca eğitim programı içerisinde veli ve öğrenci odaklı seminerler, sosyal ve kültürel geziler, motivasyon programları yer alacak.

GÜNDÜZ BAKIMEVİ, 12 EYLÜL'DE HİZMETE AÇILIYOR

Çalışan ve gelir düzeyi düşük olan ailelere destek olmak amacı ile Örnekköy'de açılacak Kemalpaşa Belediyesi Gündüz Bakımevi, 3-4-5 yaş grubu çocuklarına hizmet verecek. Yaklaşık 50 öğrenci kapasiteli merkezde çocuklara İngilizce, jimnastik, satranç, çocuk hakları farkındalık çalışmaları, psikolog desteğinin yanı sıra fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve psikomotor gelişim alanlarında destek olunarak, kendilerini sanatla ve sporla ifade etmeleri amaçlanacak. Haftanın 5 günü 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet verecek tesiste, öğrenciler için diyetisyen eşliğinde hazırlanan üç öğün yemek verilecek.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ"

Eğitim alanında tüm kurumlarla iş birliği halinde çalıştıklarını vurgulayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çok ciddi bir toplumsal problem olarak gördüğümüz eğitim alanına büyük önem veriyoruz. Ülkemizin ve ilçemizin gelişimi için en önemli olgulardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Eğitimci kimliği ön planda olan bir başkan olarak gerek ilk dönemimde gerek bu dönem ulaşabildiğimiz kadar çok öğrenciye en iyi imkanlarla hizmet verme gayretindeyiz. İlçemizde bulunan orta ve alt gelir grubu ailelerimizin evlatlarının yaşıtlarının gerisinde kalmaması amacıyla hayata geçirdiğimiz Kemalpaşa Belediyesi Eğitim Merkezi tamamen ücretsiz ve en iyi kalitede hizmeti sağlayacak. Anlayışımız eğitimde fırsat eşitliği" dedi.