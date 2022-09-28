İzmir haberi | Karabağlar Belediyesi'nden Şiddet Mağdurlarına Hukuksal Destek

İzmir yerel haberi: Karabağlar Belediyesi, farklı başlıklar altındaki danışmanlık hizmetleriyle mağdur vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, şiddete uğramış kadınlar ve çocuklara yönelik hukuksal danışmanlık hizmeti başlatıldı.

Karabağlar Belediyesi, farklı başlıklar altındaki danışmanlık hizmetleriyle mağdur vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, şiddete uğramış kadınlar ve çocuklara yönelik hukuksal danışmanlık hizmeti başlatıldı.

Danışmanlık Birimi'nde görevli avukat, mağdurlarla yüz yüze görüşerek, izlenmesi gereken hukuksal yollar hakkında onları bilgilendiriyor. Ayrıca bu hizmet için, Karabağlar ilçe sınırlarında ikamet etme zorunluluğu aranmıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bugünün koşullarında toplumsal dayanışmanın daha fazla önem kazandığını hatırlatarak, bu konuda Karabağlar Belediyesi'nin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını söyledi. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda artması ve daha görünür olması nedeniyle bu konuya eğildiklerini belirten Başkan Selvitopu, "Tüm gücümüzle mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Semt merkezlerimizin sayısını hızla artırarak, kadınlarımızı toplumsal yaşama katmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki kadın aydınlanırsa, toplum da aydınlanır" dedi.

Hukuksal danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bozyaka Pazaryeri altındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler ayrıca müdürlüğün 0 232 414 81 14 numaralı telefonunu arayabilecek.