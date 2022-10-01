İzmir haberi! Karabağlar Belediyesi'nde 'E-Dönüşüm' Devam Ediyor

İzmir haberlerine göre Karabağlar Belediyesi'nin 'e-dönüşüm' süreci kapsamında dijitalleştirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet vermeyi amaçlayan çalışmalarda, bugüne kadar milyonlarca belge dijital ortama aktarıldı.

Karabağlar Belediyesi'nin 'e-dönüşüm' süreci kapsamında dijitalleştirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet vermeyi amaçlayan çalışmalarda, bugüne kadar milyonlarca belge dijital ortama aktarıldı.

İmar Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 6 milyon dosyanın yanı sıra Yapı Kontrol Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü evlendirme dosyalarıyla encümen kararları dijitalleştirildi. Böylece Dijital Arşiv'deki veri sayısı 9 milyona yaklaştı. Devam eden çalışmalar kapsamında yıl sonuna kadar İşyeri Ruhsat dosyalarının da dijitalleştirilmesi planlanıyor.

MÜKELLEF ARŞİVİ UNUTULMADI

Karabağlar Belediyesi Arşiv Müdürlüğü, dijitalleşme sürecinde Mükellef Arşivi'ni de unutmadı. Burada bulunan 12.500 adet sicil arşiv klasörleri ve dosyaları tek tek ayıklandı. Mükellef Arşivi'nde bulunan 4 milyon evrak, yıl sonuna kadar tarama-akıllandırma ve aktarım yoluyla dijital arşive yüklenecek. Ayrıca Mükellef Arşivi'nde bulunan 1 milyon 750 bin belgenin dijitalleştirilmesi tamamlanarak Gelir Birimi'nin kullanımına açıldı.

"VERİM VE MOTİVASYON ARTACAK"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, zaman ve kırtasiyeden büyük oranda tasarruf sağlayacak dijtalleşme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Karabağlar'da yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Tüm arşivin dijital ortama aktarılması ve devam eden ISO 9001 Toplam Kalite Belgesi sürecinin tamamlanmasıyla, Karabağlar Belediyesi'nin hizmet kalitesi çağın gereklerine uygun şekilde artacak. Zamandan, kırtasiye giderlerinden tasarruf sağlanacağı gibi, verim ve motivasyon da yükselecek" dedi.