İzmir haberleri | İzmir'in kurtuluşu dev sahnede

İzmir'in kurtuluşu dev sahnede

Tunç Soyer : İzmir bu vatanın öncüsüdür"

İZMİR - Tarihi kutlama için Alsancak'a akın eden yüzbinlerce İzmirli kentin kurtuluşunu Gündoğdu Meydanı'ndaki dev sahneden izledi.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cumhuriyeti barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Bağımsızlık ateşini 100 yıl önce yaktığımız gibi bugün de ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. İzmir bu vatanın öncüsüdür. Tüm farklılıkların bir arada yaşandığı, özgürlüğün, kardeşliğin barışın şehridir. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında, tarihin akışının değiştiği bu meydanda birlikte olmanın coşkusunu ve heyecanın yaşıyorum" dedi. 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral şovu izleyenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İzmirlileri sahneden selamladı.

"İzmir bu vatanın öncüsüdür"

9 Eylül'ün hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu söyleyen Soyer, "9 Eylül dünya halklarının iliğini kemiği sömüren emperyalizme vurulmuş tarihin en büyük tokadıdır. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü ise barışla taçlandırmıştır. Bu gök kubbe altında 100 yıl sonra buluştuğumuz bu güzel akşamda coşkumuzu büyütmek ve hafızamızı tazelemek istedik. Hafızamızı tazelendikçe vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Bunun bilinciyle şimdi sıra bizde. 100 yıl önce 26 Ağustos'ta sabaha karşı 5.30'da top ateşiyle başlayan Büyük Taarruz nasıl bir büyük bir zaferle taçlandıysa şimdi de cumhuriyeti barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Cumhuriyet barışın tatlı güneşidir' Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşi ile aydınlatacak olan biziz, sizlersiniz. İzmir bu vatanın öncüsüdür. Tüm farklılıkların bir arada yaşandığı, özgürlüğün, kardeşliğin barışın şehridir İzmir. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasının ardından işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral şov sahnelendi. 8 bölümden oluşan teatral şov yaklaşık 40 dakika sürdü. 180 sanatçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik bir şov deneyimi yaşatıldı. Toplamda 1300 metrekare led ekranın kullanıldığı şov İzmirliler'den büyük alkış aldı. Kutlamaları denizden de onlarca tekne takip etti.