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İzmir haberi... İzmir Ege Öğrenci Yurdu yenilendi

Yerel Haberler

İzmir haberi... İzmir Ege Öğrenci Yurdu yenilendi

İzmir haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konforlu hale getirilen İzmir Ege Öğrenci Yurdu'nun kullanıma hazır olduğunu bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konforlu hale getirilen İzmir Ege Öğrenci Yurdu'nun kullanıma hazır olduğunu bildirdi.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Yeni eğitim-öğretim yılına girerken yenilenen ve sizler için hazırlanan İzmir Ege Öğrenci Yurdu'muz 3 bin 960 kapasitesiyle sizlerin heyecanını paylaşmayı bekliyor. İzmir'e hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 2002'de 6 bin 240 kişi olan yurt kapasitesi, bu yıl 23 bin 905'e ulaştı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Yerel

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