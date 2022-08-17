İzmir haberi... İzmir'de Eşitlik İçin Roman Eylem Planı Hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği işbirliğinde 22- 23 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen Roman Hakları Çalıştayı'nın sonunda "İnsan Haklarına Erişimde Romanlar için Eşitliği Sağlamak: Eşitlik İçin Eylem Planı" hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi , İzmir Kent Konseyi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği işbirliğinde 22-23 Temmuz 2022'de düzenlenen Roman Hakları Çalıştayı'nın eylem planı tamamlandı. Roman yurttaşların sorunları, eğitim, sağlık, barınma ve istihdam alanlarında yaşadığı hak kayıplarına çözüm bulmayı amaçlayan çalıştayda öne çıkan talep ve öneriler doğrultusunda "İnsan Haklarına Erişimde Romanlar için Eşitliği Sağlamak: Eşitlik İçin Eylem Planı" hazırlandı.

2009 yılında Roman açılımının yapıldığını anımsatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar şöyle konuştu:

"2016-2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi geliştirildi. Ancak bu belgenin süresi doldu. Öte yandan bu süreç bağımsız izleme mekanizmasının geliştirildiği ve kamu bütçesinin ayrıldığı bir doğrultuda ilerlemedi. Romanların yaşadığı hak kayıplarında veya maruz kaldıkları ayrımcılıkta gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı. Kamuoyuna yansıyan ve sivil toplum örgütlerine aktarılan bilgiler ışığında Ağustos-Eylül 2022 tarihleri içerisinde Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın (2022-2025) yayımlanacağı biliniyor. Biz de bu yüzden Roman sivil toplum örgütlerinin, Roman aktivistlerin, bu alanda hak temelli çalışan uzman ve akademisyenlerin katılımıyla Roman Hakları Çalıştayı düzenledik. Çalıştaydaki tespit ve öneriler çerçevesinde 'İnsan Haklarına Erişimde Romanlar için Eşitliği Sağlamak: Eşitlik İçin Eylem Planı' hazırlandı. Roman sivil toplum kuruluşları ortaya çıkan önerileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, farklı siyasi partilere ve milletvekillerine yüz yüze veya çevrim içi olarak iletiyor."

KAPSAYICI EYLEM PLANI TALEBİ

"İnsan Haklarına Erişimde Romanlar için Eşitliği Sağlamak: Eşitlik İçin Eylem Planı" dört stratejik hedefle hazırlandı. Bunlar sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal güvenlik hizmetlerine, güvenli iş alanlarına erişimin sağlanması ve işçi sağlığının korunması, çocuk yaşta zorla evliliklerin engellenmesi, madde bağımlılığının önlenmesi olarak sıralanıyor. Yeni Roman Strateji Eylem Planı'nın Roman kadınlar, çocuklar, engelliler gibi farklı Roman gruplar için kapsayıcı, bütüncül ve insan hakları değerlerini benimsemiş bir anlayışa sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Veriye dayalı, ölçülebilir hedeflere sahip, bütçelendirilmiş, kapsayıcı bir eylem planı yapılması talep ediliyor.