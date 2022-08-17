İzmir haberi... İzmir'de Eşitlik İçin Roman Eylem Planı Hazırlandı
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Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği işbirliğinde 22- 23 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen Roman Hakları Çalıştayı’nın sonunda “İnsan Haklarına Erişimde Romanlar için Eşitliği Sağlamak: Eşitlik İçin Eylem Planı” hazırlandı.
"2016-2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi geliştirildi. Ancak bu belgenin süresi doldu. Öte yandan bu süreç bağımsız izleme mekanizmasının geliştirildiği ve kamu bütçesinin ayrıldığı bir doğrultuda ilerlemedi. Romanların yaşadığı hak kayıplarında veya maruz kaldıkları ayrımcılıkta gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı. Kamuoyuna yansıyan ve sivil toplum örgütlerine aktarılan bilgiler ışığında Ağustos-Eylül 2022 tarihleri içerisinde Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın (2022-2025) yayımlanacağı biliniyor. Biz de bu yüzden Roman sivil toplum örgütlerinin, Roman aktivistlerin, bu alanda hak temelli çalışan uzman ve akademisyenlerin katılımıyla Roman Hakları Çalıştayı düzenledik. Çalıştaydaki tespit ve öneriler çerçevesinde 'İnsan Haklarına Erişimde Romanlar için Eşitliği Sağlamak: Eşitlik İçin Eylem Planı' hazırlandı. Roman sivil toplum kuruluşları ortaya çıkan önerileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, farklı siyasi partilere ve milletvekillerine yüz yüze veya çevrim içi olarak iletiyor."
KAPSAYICI EYLEM PLANI TALEBİ