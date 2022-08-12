İzmir haberi... İzmir'de Çocuklara Yüzme ve Denizcilik Eğitimi

İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekaleli çocuklar için 4 Temmuz'da Marina İzmir'de başlattığı yüzme ve denizcilik eğitimleri devam ediyor. 7 ayrı mahallede kurulan portatif havuzlar ise büyük ilgi görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekaleli çocuklar için 4 Temmuz'da Marina İzmir'de başlattığı yüzme ve denizcilik eğitimleri devam ediyor. 7 ayrı mahallede kurulan portatif havuzlar ise büyük ilgi görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentte spor kültürü oluşturma hedefi doğrultusunda Kadifekaleli 75 çocuk, pazartesi ve perşembe günleri Marina İzmir'de hem yüzmeyi öğrenmek hem de denizcilik eğitimi almak için buluşuyor. Konak'ta Pazaryeri ve Kadifekale, Bornova'da Meriç, Çiğli'de Yakakent, Beydağ'da Leylak, Menemen'de İsmet İnönü ve Kiraz'da Yeni Mahalle'deki portatif havuzlarda da eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, Marina İzmir ve yedi ayrı mahalledeki eğitimlerin hedefi yakaladığını belirterek, "Geçen yıl üç portatif havuz ile başladığımız projeyi sürekli geliştirerek İzmir'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayana kadar devam ettireceğiz ve yaklaşık on bin çocuğa eğitim vereceğiz. Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e projemize verdiği destek için çok teşekkür ederiz. Yola çıkarken İzmir'i bir spor kentine dönüştürme hedefimiz vardı ve her adımda buna biraz daha yaklaşıyoruz" dedi.

Eğitimlerin 31 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.