İzmir haberi: İzmir Büyükşehir'den Yangın Tatbikatı

İzmir yerel haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark’taki hizmet birimlerinde, yangın tatbikatı yaptı. 3 bin personelin katıldığı tatbikatta personel sis makineleriyle üretilen yapay dumanlar arasında tahliye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark'taki hizmet birimlerinde, yangın tatbikatı yaptı. 3 bin personelin katıldığı tatbikatta personel sis makineleriyle üretilen yapay dumanlar arasında tahliye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Kültürpark'taki hizmet birimlerinde yangın tatbikatı düzenledi. Sis makineleriyle yapay duman üretilen binada, sirenlerin çalmasıyla tatbikat başladı. Tatbikatta öncelikle binadaki personel güvenli bir içimde dışarı çıkarıldı. Engelli, hamile veya kronik rahatsızlığı olan risk grubundaki çalışanlar da acil durumlar için önceden belirlenmiş refakatçileri eşliğinde binayı terk etti. Senaryo gereği dumandan etkilenen bazı çalışanlar, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı paramedikler tarafından dışarıya sedyeyle çıkarıldı. Tatbikat, itfaiye ekiplerinin senaryo gereği yangına müdahalesiyle sona erdi.

"GERÇEĞİNE UYGUN YAPILDI"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Hatice Şağın, olası bir yangında gerekli önlemleri almak ve hazırlıklı olmak amacıyla düzenli olarak yangın tatbikatı yaptıklarını belirterek, "Bu Kültürpark'taki hollerimizde düzenlediğimiz ilk yangın tatbikatı. Amacımız çalışanlarımıza faydalı olmak, onları acil durumlarda yapması gerekenler hakkında bilgilendirmek. Sorunsuz ve başarılı bir şekilde tatbikatımızı tamamladık. Tatbikat gerçeğini aratmadı" dedi.