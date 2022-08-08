İzmir haberi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşure Bereketini 12 Bin Kişiyle Paylaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı kapsamında Konak Meydanı'na kurduğu ikram araçlarıyla yurttaşlara aşure dağıttı. Cemevlerine erzak desteğinde de bulunan Büyükşehir Belediyesi bu yıl aşure bereketini 12 bini aşkın kişiyle paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yıl da sürdürdü. Muharrem ayı öncesinde kentteki cemevlerine erzak desteği sunan Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının 10'uncu gününde de aşure ikramında bulundu.

"BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Konak Meydanı'ndaki ikram etkinliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay başlattı. Tugay, "Birliğimizin, beraberliğimizin en önemli aylarından birisini daha birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin dirliği için biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her sene yaptığımız gibi aşure dağıtımı yapıyoruz. Mutluyuz, vatandaşlarımızın yanında olmaktan da gurur duyuyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" dedi.

CEMEVLERİNE 7 BİN KİŞİLİK AŞURE MALZEMESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu yıl Konak Meydanı ve Konak Vapur İskelesi'nde kurduğu ikram araçlarıyla toplam 5 bin kişilik aşureyi İzmirlilere dağıttı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde 500 kişilik aşure ikramı yapıldı. Büyükşehir, cemevlerine ise 7 bin kişilik aşurelik malzeme ulaştırarak aşure bereketini bu yıl 12 bini aşkın kişiyle paylaştı.