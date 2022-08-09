İzmir haberi! Geleceğin Yelken Sporcu Kızları Narlıdere'de Yetişecek

İzmir yerel haberi: Narlıdere Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve İTK Yelken Spor Kulübü iş birliği ile geleceğin yelken sporcuları yetişecek. 19 Ağustos’a kadar yapılacak başvuruların ardından 20-21 Ağustos tarihlerinde denizde gerçekleştirilecek seçmeler doğrultusunda Narlıdere’de yaşayan ve 7-14 yaş aralığındaki 16 kız sporcu ücretsiz olarak yetiştirilerek yelken sporuna kazandırılacak. Spor ve eğitime her zaman destek verdiklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere, denizle iç içe bir kent. Böyle bir coğrafyaya sahip kentimizde yelken sporcularının yetişmesini istiyoruz” dedi.

Narlıdere Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve İTK Yelken Spor Kulübü iş birliği ile geleceğin yelken sporcuları yetişecek. 19 Ağustos'a kadar yapılacak başvuruların ardından 20-21 Ağustos tarihlerinde denizde gerçekleştirilecek seçmeler doğrultusunda Narlıdere'de yaşayan ve 7-14 yaş aralığındaki 16 kız sporcu ücretsiz olarak yetiştirilerek yelken sporuna kazandırılacak. Spor ve eğitime her zaman destek verdiklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Narlıdere, denizle iç içe bir kent. Böyle bir coğrafyaya sahip kentimizde yelken sporcularının yetişmesini istiyoruz" dedi.

Narlıdere Belediyesi, eğitime ve spora olan koşulsuz desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Uzun bir sahil şeridine sahip ve denizle iç içe olan Narlıdere, kendi yelken sporcularını yetiştirecek. Türkiye Yelken Federasyonu, İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Spor Kulübü ile iş birliği yapan Narlıdere Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan 7-14 yaş aralığındaki 16 kız çocuğunun yelken sporcusu olarak yetiştirilmesi için harekete geçti.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kız çocuklarının yelken sporuna kazandırılmasını amaçlayan proje kapsamında yüzme bilme şartı ile 19 Ağustos'a kadar aileler, başvurularını Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kurslar biriminden ve online olarak www.narlidere-bld.gov.tr adresinden yapabilecek. Değerlendirmelerin ardından belirlenen aday sporcular, 20-21 Ağustos tarihlerinde İTK Yelken Spor Kulübü'nün tesislerinden denize açılacak. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak seçmeler, denizde gerçekleştirilecek.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER'

Belediye olarak spor ve eğitim gibi konularda çocukların ve gençlerin her daim yanlarında olduklarını belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Narlıdere, denizle iç içe bir kent. Bundan yola çıkarak denize gönül verecek, geleceğin yelken sporcularını yetiştirmek için kollarımızı sıvadık. Projeye başlarken önceliğimizi kız çocuklarımıza verdik. Türkiye Yelken federasyonu ve İTK Yelken Spor Kulübü ile yapmış olduğumuz iş birliği sonucunda ileride ülkemizi temsil edecek, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek yelken sporcularımızı yetiştireceğiz" diye konuştu.