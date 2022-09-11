İzmir haberi: Gaziemir Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Gaziemir Belediyesi, Sosyal Market'ten yararlanan ailelerin birinci sınıfa başlayan çocuklarına kırtasiye malzemesi armağan ediyor.

Kültür, sanat ve spor kurslarıyla çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayan Gaziemir Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarıyla öğrencilere destek oluyor. Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimle öğrencileri lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlayan belediye, ekonomik zorluk yaşayanlarla hayırseverleri bir araya getirdiği Sosyal Market'ten yararlanan ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi dağıtıyor.

Gaziemir'in iyilik kapısı Sosyal Market'ten yararlanan ve çocuğu ilkokula başlayan aileler belediye görevlileri tarafından Sosyal Market'e davet ediliyor. Yürütülen proje kapsamında, okula "merhaba" diyen öğrencilere içerisinde kalem, defter, boya çeşitleri gibi 12 kalem kırtasiye malzemesinin yer aldığı okul çantası hediye ediliyor. Çocuğunun öğrenci belgesiyle Sosyal Markete gelen aileler, kırtasiye setini alabiliyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla sosyal demokrat belediyecilik anlayışını yansıtan projelere ağırlık vermeye devam edeceklerini söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Okula merhaba diyen çocukların heyecanına ortak, ailelerin de ekonomilerine destek oluyoruz. Sosyal Marketimizden yararlanan ailelerin, birinci sınıfa başlayacak çocukları için içerisinde 12 farklı kırtasiye malzemesinin yer aldığı çantaları hazırladık. Miniklerimizin yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.