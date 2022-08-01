İzmir haberi: Filenin Sultanları Bornova Serintepe'de Yetişecek

Bornova'nın Altındağ'da yaşayan ve daha önce profesyonel olarak voleybol oynayan iki çocuk annesi Damla Aydın, kız çocuklarına sporu sevdirmek amacıyla bir voleybol takımı kurdu. Serintepe Kandere spor çatısı altında açılan spor okuluna ilk destek Bornova Belediyesi'nden geldi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa ziyaret ettiği minik ve genç sporculara top ve file hediye etti, çalışmalarını daha uygun şartlarda sürdürmeleri için Kandere Parkı içine bir de voleybol sahası yapma sözü verdi.

Amatör sporcuların her aşamada yanlarında olduklarını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak isteyen, sporu sevdirmek için çalışan herkese kapımız da gönlümüzde hep açık. Gönüllü çalışması için Damla Hanım'a çok teşekkür ederim" dedi.

Çalışmada emeği geçen Kanderespor Kulübü yönetimi ve Serintepe Muhtarı Latif Tek'e teşekkür eden Başkan İduğ, "Buradaki çalışmanın hem gönüllülük esası hem de mahalle dayanışması açısından herkese örnek olmalı. Bornova Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. İnanıyorum ki; filenin sultanları Kandere'den çıkacak" diye konuştu.

Başkan İduğ'un tek tek ilgilenip sohbet ettiği minik voleybolcular, daha önce park içindeki halı sahaya ip gererek voleybol oynadıklarını söyleyerek daha iyi şartlarda çalışacakları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

HEMEN DESTEK ALDIK

Yaşadığı mahallenin çocuklarına sahip çıkan Damla Aydın ise Başkan İduğ'a teşekkür ederek belirterek, "Çalışmalarımıza kısa süre önce başlamıştık, size bu kadar kolay ulaşabileceğimizi düşünmüyorduk. Bize destek oldunuz, moral verdiniz. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Kız sürede 60'a yakın kız çocuğu spor okulumuza kayıt yaptırdı. İyi sporcular yetiştireceğiz. Biz buna inanıyor ve bunun için çalışıyoruz. Verdiğimiz destek bizler için çok değerli" diye konuştu.