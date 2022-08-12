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İzmir haberi | Çiğli Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

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İzmir haberi | Çiğli Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

İzmir haberlerine göre Çiğli Belediyesi, Muharrem orucunun sona ermesiyle birlikte Kasaplar Meydanı'nda aşure etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Çiğli Belediyesi, Muharrem orucunun sona ermesiyle birlikte Kasaplar Meydanı'nda aşure etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Çiğli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen aşure etkinliğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri, muhtarlar, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılım gösterdiği etkinlikte yerel sanatçılar, deyişler okudu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Alevi dedesi Düzgün Şahin'in dualarla kardığı aşure lokmasını vatandaşlara ikram etti.

Başkan Gümrükçü: "Kültürel farklılığımız zenginliğimizi oluşturuyor"

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Gümrükçü, "Muharrem ayı, acı ve matemin yanı sıra; birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı pekiştiren bir ay. Anadolu'nun tüm kültürlerinde Muharrem ayı birlik ve beraberliğin simgesi aşure ile yaşatılıyor. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizdeki derneklerimiz ile beraber aşuremizi kaynattık. Muharrem ayında oruç tutanların oruçları, hizmet edenlerin hizmetleri kabul olsun. Dağıtılan lokmaların sevgi, saygı ve hoşgörümüzü pekiştirmesini temenni ediyor, değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağımız güzel bir gelecek diliyorum. Bu vesileyle ülkemizin değişik şehirlerinde Cemevlerine yapılan saldırıları da kınıyoruz. Bu coğrafyada yüzyıllardır bir arada yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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