Belediye Başkanı Gümrükçü Üniversitelilerin Barınma İhtiyacı İçin Harekete Geçti

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan toplantıda yurt işletme sahipleri ile bir araya gelen Başkan Gümrükçü, talep ve önerileri dinledi.

İzmir Çiğli Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya yurt işletmelerinin sahipleri katılım gösterdi. Başkan Utku Gümrükçü, yurt sahiplerini tek tek dinleyerek talep ve önerileriyle ilgili notlar aldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede devam eden çevre düzenlemesi, yeşil alan ve yol çalışmaları ile altyapı ve üstyapı hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Barınma sorunuyla ilgili kendi fikirlerinin dinlenmesinden ötürü mutlu olduklarını belirten yurt sahipleri böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye teşekkür ettiler.

GÜMRÜKÇÜ: "EVLERİNDE GİBİ HİSSETTİRECEĞİZ"

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, "Üniversitelere kayıt yaptıran öğrenci sayısında bir önceki yıla nazaran ciddi bir artış var. Ekonomik dar boğaz, kira fiyatları ve mevcut yurt kapasitelerini göz önünde bulundurduğumuzda önemli bir barınma sorunuyla karşı karşıyayız. Çiğli Belediyesi olarak, üniversite eğitimi için ilçemize gelecek öğrencilerimizin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yurt sahipleriyle bir araya geldik. Mevcut durumu ve yapılabilecekleri konuştuk. İlçemizde ikamet edecek öğrencilerimizin gönlü rahat olsun. Kapılarımız onlara daima açık. Her türlü ihtiyaç ve sorunlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.