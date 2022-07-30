Bucalılar Gölet Tesisleri'nde Ferahlıyor - Haberler

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Bucalılar Gölet Tesisleri'nde Ferahlıyor

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Gölet Tesisleri, yaz aylarında da güzel bir hafta sonu geçirmek ve ferahlamak isteyen yurttaşların uğrak yerlerinden biri oldu.

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İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Gölet Tesisleri, yaz aylarında da güzel bir hafta sonu geçirmek ve ferahlamak isteyen yurttaşların uğrak yerlerinden biri oldu.

Toplam 167 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan ve restoranlardan piknik alanlarına kadar pek çok sosyal donatı alanına sahip olan Buca Gölet Tesisleri, her hafta sonu binlerce İzmirliyi ağırlıyor. Tesiste sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik akşamın geç saatlerine kadar sürerken özellikle çocuklu aileler güzel bir gün geçirmek için Buca Gölet Tesisleri'ni tercih ediyor.

Piknik alanının yanı sıra kafe ve restoran imkanlarının bulunduğu tesislerde yapılan konser, tiyatro ve pek çok etkinlik de Bucalıların kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor. Şehrin bunaltıcı havasından uzaklaşmak ve sevdikleriyle eğlenceli bir aktivite yapmak isteyenlerin tercih ettiği tesisler, son dönemlerde spor yapmak isteyenlere de sakin bir ortam sunuyor.

ANKA / Yerel

İzmir Yerel Haberler

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