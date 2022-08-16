İzmir haberi | Buca'da Afet Paneli Düzenlendi

Buca'da 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü öncesi, "Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi" konulu panel düzenlendi. Uzman katılımcıların yer aldığı panelde, Buca Belediyesi tarafından İzmir Depremi'nin ardından kurulan BUCAKUT da deneyimlerini paylaştı.

Hasanağa Bahçesi'nde Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi ev sahipliğinde yürütülen panelde; İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve İzmir Afet Derneği'ni (İZAD) temsilen Selma Nalbantoğlu, İz-AFET ve İzmir Kent Konseyi'ni temsilen Servet Ertaş, Buca Kent Konseyi'ni temsilen Servet Arga, TRAC İzmir Afet Haberleşme'yi temsilen Alirıza Özsaran ve Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'ni (BUCAKUT) temsilen Mehmet Fatih Barış konuşmacı oldu. Buca Belediye Başkan Yardımcıları Eşref Çakır ve Murat Gürkan Atbaşı ile Buca Kent Konseyi Başkanı Cem Unutmuş'un da katıldığı panele, yurttaşlar ilgi gösterdi.

DERS ALINMASI GEREKENLER HATIRLATILDI

Panelde inşaat mühendisleri afet ve depremi kendi bakış açılarından anlatırken; kentin yapı stoğunun durumu ile afet sırasında haberleşmenin önemi ele alındı. Panelde 30 Ekim İzmir Depremi sonrasında Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın kurduğu BUCAKUT deneyimlerini aktardı. Arama Kurtarma Ekip Lideri Mehmet Fatih Barış, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin ders alınması gereken sonuçlar yarattığını anımsatarak Türkiye'de deprem gerçeğinin sürekli olarak gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. Ülke genelindeki çarpık kentleşme sorununa işaret eden ve "doğanın görmezden gelinemeyeceğini" savunan Barış, büyük depremi yaşayanların aradan yıllar geçmesine rağmen hala ilk günkü tedirginliği taşıdığını kaydetti. Barış, afet öncesi hazırlıkların afet sırasındaki ve sonrasındaki müdahalelerin etkisini de güçlendirdiğine işaret ederek BUCAKUT olarak daha planlı çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

İMO ve İZAD Temsilcisi Selma Nalbantoğlu ise 17 Ağustos Depremi'nin bir milat olduğunu, bilimsel bakışın ve mühendislerin bu süreçte önem kazandığını dile getirdi. Afet sırasında haberleşmeye dair bilgilendirmede bulunan TRAC İzmir Afet Haberleşme Başkan Yardımcısı Alirıza Özsaran, kesilen iletişimi telsiz iletişimle sağlamaya çalıştıklarını anlattı. İz-AFET ve İzmir Kent Konseyi Temsilcisi Servet Ertaş da devletin ve AFAD'ın afet yönetimini tek başına iyileştirmesinin mümkün olmadığını belirterek, "BUCAKUT ekibi de bu anlamda Türkiye ve İzmir'de en iyi örneklerden biri" dedi. Afet yönetiminde sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin işbirliğinin gerektiğini vurgulayan Ertaş, ortak mücadele çağrısı yaptı. Buca Kent Konseyi Temsilcisi İnşaat Mühendisi Servet Arga ise yurttaşların konut alma süreçlerinde inşaat mühendislerine danışması gerektiğini belirtti.