İzmir haberi... Bornova'da Temizlik Seferberliği

İzmir yerel haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlediği, “Sen Ben Hepimiz! Tertemiz İzmir’imiz” buluşması kapsamında Bornova'da da örnek bir çalışma yapıldı. Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşların katılımıyla ilçenin farklı noktaları temizlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlediği, "Sen Ben Hepimiz! Tertemiz İzmir'imiz" buluşması kapsamında Bornova'da da örnek bir çalışma yapıldı. Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşların katılımıyla ilçenin farklı noktaları temizlendi.

Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra vatandaşlar da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin temizlik ekipleriyle vatandaşlar, geçen cumartesi günü Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Farklı güzergahları temizlemek amacıyla üç ayrı ekip oluşturuldu. Hep birlikte yapılan temizlik çevredekilerin de takdirini toplarken güzergah boyunca temizlik ekibine katılan vatandaşlar da oldu.

Vatandaşlar ve temizlik işçileri, Mustafa Kemal Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Gençlik Caddesi'ndeki çöpleri toplayıp poşetlere doldurduktan sonra Küçükpark'ta buluştu. Birlikte yapılan temizliğin, çevrenin temiz tutulması konusunda önemli katkılarının olduğu belirtildi.