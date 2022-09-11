İzmir haberi! Bornova'da 305 Çocuk İçin Toplu Sünnet Düğünü

İzmir yerel yerel haberine göre Bornova Belediyesi, 305 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Bornova’da ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler arasından belirlenerek sünnet edilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Bornova Belediyesi, 305 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Bornova'da ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler arasından belirlenerek sünnet edilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Bornova Belediyesi'nin organizasyonunda Büyükpark'ta bir araya gelen çocuklar, önce aileleriyle birlikte bando eşliğinde oyunlar oynadı. Ardından kendileri için özel olarak hazırlanan 6 adet üstü açık otobüsle şehir turu atan çocuklar, gecenin finalini Pınarbaşı'ndaki düğün salonunda yaptı. Palyaço ve animasyon görevlileri, etkinliğin başından itibaren çocukları yalnız bırakmadı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un düğün pastasını kestiği organizasyonda dans edip eğlenen çocuklar erkekliğe ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşarken aileler de eksiksiz bir organizasyonla çocuklarının mutluluğunu görmenin gururunu yaşadı. Başkan İduğ, çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin her şeye bedel olduğunu söyledi.

Vatana millete hayırlı evlatlar yetiştiren anne babaların büyük bir alkışı hak ettiğini söyleyen Başkan İduğ, "Bugün sünnet düğünlerini yaptığımız çocuklarımızın, bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk gibi evlatlar yetiştirmesini temenni ediyorum" dedi.

2019 yılında 200'e yakın çocuk için sünnet şöleni yaptıklarını, bu yıl ise sayının 305'e çıktığını belirten Başkan İduğ, "İki yıldır pandemi nedeniyle sünnet şöleni yapamamıştık. Ama bundan sonra artarak devam edecek. Bornova Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında her zaman vatandaşının yanındadır" diye konuştu.

Çocukların ayakkabı ve kıyafetlerine kadar tüm masraflarının Bornova Belediyesi tarafından karşılandığı sünnet şöleninde, 305 çocuğun yanı sıra 2 bine yakın aile üyesi de düğün salonunda bir araya geldi.