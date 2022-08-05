İzmir haberi | Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Esnafı Dinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberi | Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Esnafı Dinledi

İzmir haberler... Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Altındağ ile başladığı mahalle ziyaretlerine esnaf turu ile devam etti. Atındağ Esnaf Odası Başkanı Tayfun Çıracı ile birlikte Serintepe, Zafer ve Birlik mahallelerinde bulunan işyerlerine giden Başkan İduğ, esnafın görüş ve önerileri dinledi.

 - Güncelleme:

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Altındağ ile başladığı mahalle ziyaretlerine esnaf turu ile devam etti. Atındağ Esnaf Odası Başkanı Tayfun Çıracı ile birlikte Serintepe, Zafer ve Birlik mahallelerinde bulunan işyerlerine giden Başkan İduğ, esnafın görüş ve önerileri dinledi.

Esnaf ziyaretlerine günün büyük bölümünü ayıran Başkan Mustafa İduğ, yaşanan sıkıntılar ve işlerinin durumu hakkında bilgi aldı. İduğ, belediyeden beklentilerini dinleyerek bol kazanç temennisinde bulundu, alışveriş yapan ya da kahvehane ve kafelerde oturan vatandaşlarla da sohbet etti.

"YERİNDE TESPİT YAPILIYOR"

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı saha çalışmalarının vatandaşları dinlemek için önemli olduğunu belirten Başkan İduğ şunları söyledi:

"Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız ziyaretlerde yerinde tespit ve çözüm odaklı çalışma ile bölge halkının ve esnafının beklentilerini karşılamak istiyoruz. Yapacağımız yatırım ve çalışmaları görerek yerinde belirliyor ve onların istekleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum"

ANKA / Yerel

Mustafa İduğ Altındağ Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title