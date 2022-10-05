İzmir haberi | Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal İşçilerle Bir Araya Geldi

İzmir haberi: Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şantiye tesislerinde görev yapan beş yüze yakın belediye çalışanıyla kahvaltıda buluştu. Sandal “Biz büyük ve gerçek bir aileyiz. Birliğimizi bozmaya çalışanlara izin vermeden, işçimizin hakkını korumayı sürdüreceğiz” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şantiye tesislerinde görev yapan beş yüze yakın belediye çalışanıyla kahvaltıda buluştu. Sandal "Biz büyük ve gerçek bir aileyiz. Birliğimizi bozmaya çalışanlara izin vermeden, işçimizin hakkını korumayı sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ; Doğançay Şantiye Tesisleri'nde Park Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçilerle bir araya geldi. Belediye personeliyle selamlaşan Sandal, 500'e yakın mesai arkadaşıyla birlikte kahvaltı yaptı. Buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi. Göreve geldiği günden bu yana Bayraklı için önemli hizmetler ürettiklerini söyleyen Sandal, özverili çalışmaları nedeniyle işçilere teşekkür etti. Sandal, emeğin en yüce değer olduğunu bilerek, örnek işlere imza atmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"BİZ BÜYÜK VE GERÇEK BİR AİLEYİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Görev yaptığımız süre boyunca her zaman emeğin ve alın terinin yanında olduk. Dayanışma içinde tüm zorlukların üstesinden geldik. Çünkü biz büyük ve gerçek bir aileyiz. Birliğimizi bozmaya çalışanlara izin vermeden, işçimizin hakkını korumayı sürdüreceğiz. Çalışanların emeklerine sahip çıkarak Bayraklı'ya hizmet etmekten başka düşüncemiz yok" diye konuştu.

"EMEĞE VE ALIN TERİNE SAYGI İÇİNDE GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Deprem, sel, pandemi ve ekonomik krize rağmen özveri içinde kente hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Sandal "Karanlık günler, zorlu süreçler elbet bitecek! Bizim ortak hedefimiz, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını vermektir. Çünkü biz Bayraklı halkına borçluyuz. Bu borcu emeğimizle ödüyoruz. Çünkü Bayraklı halkı bize güveniyor. Emeğe ve alın terine saygı içinde görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. İşçiden ve emekten yana tavrımızı -daha önce olduğu gibi- önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde bir kez daha herkese göstermiş olacağız" dedi.