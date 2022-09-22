İzmir haberi: Balçova'da Hareket Var Yerel Haberler İzmir gelişmesine göre Kentsel hareketliliği teşvik etmek ve insanları, temiz ve akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Balçova’da bisiklet turu düzenlendi. Kentsel hareketliliği teşvik etmek ve insanları, temiz ve akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Balçova'da bisiklet turu düzenlendi. Balçova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik haftasını düzenlediği etkinlikle kutladı. İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen bisiklet turunda Balçovalılar, doğanın içinde bisiklet sürmenin keyfini yaşadı. Kaynak: ANKA / Yerel Eylül Yerel Haberler

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