İzmir haber | Torbalı'da Kurtuluşun 100.Yılına Coşkulu Kutlama

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

7 Eylül Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Atatürk Anıtına çelenk sundu. İlçe Kaymakamı Ercan Öter, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından katılımcılar, gazilerle birlikte Atatürk Anıtı'ndan eski belediye meydanına kadar yürüdü. Burada bir başka kutlama programı daha gerçekleştirildi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Torbalı Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteriler sundu. Belediye mehter takımı ve belediye bandosu da kutlama alanında mini bir konser verdi.

BAŞKA TEKİN: "7 EYLÜL, AYDINLIK GÜNLERİN BAŞLADIĞI GÜN OLMUŞTUR"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin tören alanında yaptığı konuşmada, şunları söyledi.

"15 Mayıs 1919 tarihinde düşmanın İzmir'e ayak basması ile başlayan işgal, 20 Mayıs 1919 tarihinde güzel ilçemiz Torbalı'ya sirayet etmiş, ilçe halkımız zulüm görmüş, derin acılar ve kayıplar yaşamıştır... Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı vatan, bayrak ve bağımsızlık ateşi, bu topraklarda Kuvayı Milliye ile ruh bulmuş, ordu, millet el ele vererek tek vücut haline gelip düşmanı yurttan ilelebet kovmuştur... 7 Eylül 1922 ilçemiz için acının, kederin, zulmün ve karanlığın son bulduğu ve yeniden aydınlık günlerin başladığı tarih olmuştur. 100 yıl öncesinde bizlere Türk bayrağımız altında, bağımsız ve özgür günlerimizi tekrardan yaşamımızı sağlayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye kahramanlarımızı, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kere daha sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlu, birlik ve beraberliğimiz daimi olsun."

Öte yandan, Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında saat 20.30'da Muratbey Mahallesi yeni pazar yerinde Melek Mosso konser verecek.