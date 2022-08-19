İzmir haber: Torbalı Belediyesi Ürettiği Buğdayları Öğütüp Sofralara Un Olarak Ulaştırıyor

İzmir haberler: Torbalı Belediyesi, belediyeye ait tarlalara ektiği buğdayların bir kısmını una dönüştürdü, elde edilen unlar ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. 10’ar kiloluk çuvallarda paketlenen unlar ilk olarak, buğday tarlalarının bulunduğu kırsal mahallelere dağıtıldı.

Torbalı Belediyesi, belediyeye ait tarlalara ektiği buğdayların bir kısmını una dönüştürdü, elde edilen unlar ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. 10'ar kiloluk çuvallarda paketlenen unlar ilk olarak, buğday tarlalarının bulunduğu kırsal mahallelere dağıtıldı.

Torbalı Belediyesi, çeşitli mahallelerinde bulunan tarlalarına bu yıl buğday ekmişti. Kasım ve aralık aylarında toprakla buluşan buğday tohumları haziran ayında hasat edildi. Hasat edilen buğdayların bir kısmı değirmende öğütülüp un haline getirildi. 10'ar kiloluk çuvallarda paketlenen unlar ilk olarak, buğday tarlalarının bulunduğu kırsal mahallelere dağıtıldı.

'Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına' sloganıyla geçen yıl başlayan proje her geçen yıl daha kapsamlı hale gelecek. İlçe genelindeki ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşacak unların dağıtımı mahalle muhtarlarının da katılımıyla titiz bir şekilde yapılıyor.

Torbalı Belediyesi bir yandan da belediye zeytinliklerinden elde edilen zeytinyağını, belediye tarlalarında üretilen nohut ve yine buğdaylardan elde edilen bulgurları da vatandaşın sofrasına ulaştırıyor.

TORBALI BELEDİYESİ SOFRALARA ULAŞIYOR

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Merhum Belediye Başkanımız İsmail Uygur'un başlattığı projeyi başarıyla sürdürüyoruz. Belediyemize ait tarlalardan elde ettiğimiz buğdayları una dönüştürdük. 'Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına' sloganı ile başlattığımız projenin sonunda elde ettiğimiz unları dağıtıyoruz. Geçtiğimiz yıl sadece un üretmiştik. Bu yıl nohut, zeytinyağı, bulgur ve ceviz reçeli de ürettik. Hemşehrilerimizin sofralarına ulaştırmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.