İzmir haber... Menderes'te Plaj Futbolu Turnuvası Düzenlendi

Menderes Belediyesi'nin Gümüldür'de bulunan sosyal tesisi Sunal Tülbentçi Parkı, üç gün boyunca plaj futboluna ev sahipliği yaptı.

Menderes Belediyesinin organize ettiği TFF Menderes Gümüldür plaj futbolu turnuvası 12-13-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen, üç gün süren turnuvaya toplamda, dört takım ve 40 futbolcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvaya Menderes Belediye spor, Özdere spor, Gümüldür spor ve Sea side takımları katıldı. Renkli görüntülere de sahne olan plaj futbolunda kazanan taraf Özdere spor oldu. Gümüldür spor ikinci, Sea side üçüncü, dördüncü ise Menderes Belediye spor oldu.

"SPORUN VE SPORCUNUN DAİMA YANINDAYIZ"

Turnuva sonrası açıklamalarda bulunan Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, turnuvaya katılım sağlayan futbolculara, hakemlere ve spor kulübü yöneticilerine teşekkür etti. Katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Özkan, "Menderes Belediyesi olarak her türlü spor ve sporcunun yanındayız" dedi. Turnuva sonunda Başkan Vekili Özkan, hakemlere, turnuvada derece alan takımlara ve turnuvanın en değerli oyuncularına, kupalarını ve plaketlerini takdim etti.