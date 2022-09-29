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İzmir haber | Menderes Belediyesi, Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Yerel Haberler

Edinilen İzmir haberine göre Menderes Belediyesi, ilçe genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Ataköy ve Çamönü mahallelerinde kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarını tamamladı.

Menderes Belediyesi, ilçe genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Ataköy ve Çamönü mahallelerinde kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarını tamamladı.

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Ataköy ve Çamönü mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Özkan, 2 mahallelede toplamda, 17 bin 100 metrekare kilit parke, 1050 metre bordür çalışması yapıldığını belirtti. Kış mevsimine hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Özkan, vatandaşların mağdur olmaması için 44 mahallede de eşit hizmet anlayışı ile gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, ilçede yolları, altyapısı ve parkları yenilenmeyen mahalle bırakmayacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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