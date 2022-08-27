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İzmir haber... Kaymakam Bayraklı'ya hayırlı olsun ziyareti

Yerel Haberler

İzmir haber... Kaymakam Bayraklı'ya hayırlı olsun ziyareti

İzmir haber: Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçe Kaymakamlığı görevine atanan Yunus Emre Bayraklı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçe Kaymakamlığı görevine atanan Yunus Emre Bayraklı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Recep Soytürk Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Elbeyli Kaymakamı olarak atanan Yunus Emre Bayraklı'yı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Soytürk Bayraklı Elbeyli Kilis Yerel Haberler

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