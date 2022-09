İzmir haber! Karşıyaka Taypark'ta Pati Şenliği

Karşıyaka Belediyesi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla geleneksel hale getirdiği "Karşıyaka Patiyaka Şenliği", bu yıl da büyük coşkuya sahne olacak.

Belediye tarafından Lider Mama'nın katkılarıyla düzenlenecek şenlik, 2 Ekim 2022 Pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında Cordelion Taypark'ta yapılacak. Hayvanseverlerin sevimli dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçireceği buluşmada birbirinden renkli etkinlikler yapılacak. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik oyunlar ile aktiviteler, katılımcıların hayvan dostları ile birlikte eğlenceli anlar yaşayacağı yarışmaların yanı sıra canlı müzik dinletisi de şenliğe renk katacak. Ayrıca derneklerin iş birliğiyle açılacak kedi sahiplendirme standı aracılığıyla can dostlar sıcak yuvalara kavuşturulacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Patiyaka Şenliği'ni, hayvan haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak ve hayvan sevgisini güçlendirmek amacıyla geleneksel hale getirdiklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımıza yönelik duyarlılığı geliştirmeyi hedeflediğimiz şenliğimizde birbirinden eğlenceli etkinlikler yapacağız. Her yaştan Karşıyakalıları can dostlarıyla birlikte bu keyifli buluşmaya bekliyoruz" dedi.