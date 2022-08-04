İzmir haber... Karşıyaka Belediyesi'nden 'Babalık' Eğitimi

Karşıyaka Belediyesi, 0-3 yaş grubunda çocuğu olan babaların çocuk gelişimindeki rolünün artırılması amacıyla babalık eğitimi başlattı. Eğitimlerin ilki, "Baba Farkındalık Atölyeleri" ismiyle 22 babanın katılımıyla yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi, 0-3 yaş aralığında çocuğu olan babalar için farkındalık eğitimi vermeye başladı. Bu kapsamda ilk eğitim Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde önceki gün 22 babanın katılımıyla yapıldı. Çocuk gelişiminde ve bakımında sorumluluk üstlenen, karşılıklı ve yakın ilişki kuran, sevgisini gösteren, oyun oynayan ve güven vermekle özdeşleşen babalık modelinin yer etmesi için hazırlanan proje, Karşıyaka Belediyesi'nin sağlıklı ve mutlu nesiller oluşturma hedefini gerçekleştirmesinde de rol oynuyor.

ÇOCUK GELİŞİMİNİ DESTEKLEYİCİ EĞİTİMLER

Katılımcı ve yüz yüze eğitim tekniklerinin kullanıldığı bu programda; çocukların gelişimsel süreçlerini doğru yöntemlerle destekleyerek babalarda olumlu davranış değişikliği oluşturulması ve babaların çocukla sağlıklı iletişim kurmasının sağlanması da hedefleniyor. Ayrıca, babanın çocuk bakımındaki önemi ve sorumluluğunu anlaması, çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi, babanın çocukla birlikte zaman geçirmesi, aile içi her türlü şiddetin önlenmesi, okul süreçlerini takip etmesi de hedefler arasında yer alıyor.

ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Üç bölümden oluşan eğitim sürecinin ilk bölümünde babalara eğitim veren, Karşıyaka Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan Klinik Psikolog Simge Bulunmaz şunları söyledi:

"Son dönemde hızla artan erken çocukluk ve beyin gelişimi araştırmaları bizlere babaların çocuklarının bakımına katılım sağlamalarının ve duygusal olarak dahil olmalarının ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Toplum tarafından annenin görevi olarak görülen çocuk bakımı ve hatta çocuğun yetiştirilme süreci çiftlerin ortak sorumluluğudur. Bebek en başta evde olmayanı yani babayı anlatmak için dili geliştirir ve ilk kelimesi de genellikle babadır. Baba dış dünyayı temsil eder ve çocuğun cesaret etme, adım atma ve merakla keşfetme süreçlerinde çocuğa cesaret verir. Babanın anne ile olan ilişkisi bebek için gelecekte kuracağı ilişkilerin ilk şemasıdır. Bu anlamda baba çocuk için duyguları öğrenme ve düzenleme, ilişki kurma, yaratıcılık ve özgün düşünebilme, cesaret edebilme gibi pek çok alanda rol modeldir. Görüldüğü gibi Babalara düşen görev de en az anneninki önemli ve kutsaldır. Baba çocuk bağı anne ile olan o mükemmel ikili bağı sağlıklı olarak gevşeterek çocuğun sağlıklı şekilde sosyalleşmesinin anahtarı olur. Bu eğitimler ile bebeğin ve babanın ruhsal dünyalarının beraberce büyüyüp gelişmesi ve gerekli becerilerin kazandırılması sağlanacak."