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İzmir haber! İzmir'de yağmur hayatı felç etti

Yerel Haberler

İzmir haber! İzmir'de yağmur hayatı felç etti

İzmir haberine göre İzmir'de, bazı noktalarda etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir'de, bazı noktalarda etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir'de etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağmurun etkili olduğu bölgelerdeki ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini su bastı, hastalar zor anlar yaşadı. - İZMİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmir Yerel Haberler

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