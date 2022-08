İzmir haber! İlber Ortaylı, Gaziemir'de Büyük Zafer'i Anlattı

Gaziemir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği "Zafere giden yol" panelinde Prof. Dr. İlber Ortaylı, büyük zafere giden süreçte yaşanan tarihi gelişmeleri Gaziemirliler'e anlattı.

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında çok özel bir panel düzenledi. Kutlama etkinlikleri kapsamında Festival Alanı'nda düzenlenen "Zafere giden yol" paneline tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hasan Mert'in yaptığı panelde İlber Ortaylı, zafere giden süreçte yaşananları anlattı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının itidali kaybetmediği için Anadolu topraklarını koruyabildiklerinin altını çizen Prof. Dr. İlber Ortaylı, şunları söyledi.

"İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Sakallı Nurettin Paşa Atatürk'ün yüksek riskli planını desteklediler ve 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir' hedefi konuldu. 26 Ağustos öncesi hareket planı ona göre yapıldı. İstiklal Harbi'nde görev yapan komutanlarımız, Avrupa ordusuyla her alanda yarışacak kurmaylardır. Yalan yanlış bilgilerle, kahvehane sohbetlerinde bu insanları eleştirmek doğru değildir. Bunlar daha tecrübelidir. Diğerleri salonda gezinirken bu komutanlar Balkanlar, Trablusgarp, Yemen isyanı gibi olaylarda görev yaparak pişmiş insanlardır. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa, İsmet Paşa, Şehzade Osman Fuat Paşa da öyledir. Bizim askerlerimiz ortaokuldan başlayarak askeri eğitim görüyor. Bizim ordunun niteliği budur. Bu yüzden askeri okulları kapatmak doğru değildir. Bu olmaz, bunu unutun. Bunun örneği yok dünyada!"

"ÖRGÜTLENMESEYDİK İSTANBUL'DA TURİST OLARAK GEZERDİK"

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının etrafında örgütlenen Türk milletinin bu şekilde zafere ulaştığına vurgu yapan Prof. Dr. Ortaylı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Paşa a, b, c planlarını hazırlamış. Halep'ten döndüğünde kendisini karşılayan Fransız eskorta karşı, yaverlerine söylediği 'Geldikleri gibi giderler' hınçla söylenmiş, boş bir laf değil. Yeter ki örgütlen. Örgütlenirsen kafayı toplarsan her şeyi yaparsın. Biz Türklerin en büyük özelliği örgütlenmemizdir. Eğer örgütlenmeseydik İstanbul'da turist olarak gezerdik. Bu vatanın kurtulması, kurulması örgütlenmeyle ilgilidir. Mustafa Kemal Paşa coğrafyayı çok iyi, haritayı ezbere bilen biridir. Harekat planı buna bağlıdır. Bu bir kabiliyettir. Kocatepe'den muharebeyi an be an yöneten Mustafa Kemal'dir. 25 Ağustos'ta başlıyor. 26 Ağustos, 27 Ağustos sabahı bitmiş artık. Yunan siperleri parçalanmış, bizimkiler hücum ediyor, dağılma ve ricat başlıyor. 30 Ağustos'ta Yunan ordusu teslim oluyor."

"ATATÜRK MUCİZESİNE SAHİP ÇIKIN"

Mustafa Kemal Paşa'nın bir mucize olduğuna vurgu yapan Ortaylı, "30 Ağustos çok büyük komutanların savaşı ve bunların başındaki adamda hakikaten bir mucize. Mustafa Kemal Paşa bir mucizedir ve kolay kolay gelmez. Bu mucizeyi takdir etmemiz, şükretmemiz, üzerinde durmamız lazım. Bir sürü hasta insanın Mustafa Kemal ve Kemalizm üzerinde söylediklerini dinlememek lazım. Savcılardan evvel sizlerin böyle insanları dışlamanız lazım" dedi.

Büyük Taarruz'un ayrıntılarına da değinen Ortaylı, yaşananları şöyle anlattı:

"Büyük Taarruz'un hedefi, karşıdaki müstahkem halkları alt üst etmek. Müthiş bir savunma hattı var. Ancak Türk ordusu tüm imkansızlıklara rağmen sabahında işleri değiştirdi. Karşı tarafın planları alt üst oldu. Kendilerini savunmaya yönelik hazırlayan ordunun karşısında çok aktif, çok çabuk yer değiştiren bir Türk ordusu var. Ordunun bu özelliği bir ananedir. 4 gün sürmeden kolordu teslim oluyor ve kaçarak İzmir'e yığılıyor Yunan ordusu. Düzenli ordu birlikleri gelene kadar Yunan ordusu halka baskı uyguluyor, İzmir yangınını çıkarıyor."

Tarihin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden İlber Ortaylı, "Tarihimizi bilmemiz, yalancı insanları teşhir edip, itibar etmememiz gerekiyor. Bunu yapmazsak toplum olarak değerlerinizi koruyamazsınız. Toplum olarak çocuklarınıza kültürel iyi bir tarih öğretimi, kültürel miras bırakamazsınız. Saçma sapan şeylerle geçer gider ömür" dedi.

Muğla'da yanan ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılması için İlber Ortaylı ve Hasan Mert adına TEMA Vakfı'na yaptıkları bağış sertifikasını takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise "İlber hocamızı büyük zaferin 100. yılında Gaziemir'de ağırlamaktan çok mutluyum. Gençlere tarihi sevdiren, bize her zaman umudu aşılayan ve aydınlık yolu gösteren, hocaların hocası İlber hocamıza ve Hasan Mert hocamıza 100. yılda bizi tercih ettiği için teşekkür ederim. Büyük zaferimizi her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu.