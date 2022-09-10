İzmir haber... Gaziemir Belediyesi'nin Cumhuriyet Semt Evleri Kış Kurslarına Kayıtlar Başladı

İzmir bölgesinden gelen habere göre Gaziemir Belediyesi’nin kadınların ve çocukların sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığıCumhuriyet Semt Evleri’nde, kurs kayıtları başladı. Kayıtlar, 30 Eylül’de son bulacak.

Gaziemir Belediyesi'nin kadınların ve çocukların sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı Cumhuriyet Semt Evleri'nde, kurs kayıtları başladı. Kayıtlar, 30 Eylül'de son bulacak.

Gaziemir Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif olmaları için hizmet verdiği, kadınların bakış açılarını geliştirmek için eğitimler ve seminerler düzenlendiği Cumhuriyet Semt Evleri'nde, çocuklar ve kadınlar için düzenlenen kursların kış dönemi kayıtları başladı. Kurslara katılmak isteyenler, kimlik fotokopileriyle evlerine en yakın semt evini ziyaret ederek kayıt yaptırabilecek.

Semt evlerinde çocuklar için sihirli kalemler kulübü, İngilizce, satranç, akıl ve zeka oyunları, eğlenceli bilim, yaratıcı yazarlık, resim, yaratıcı drama, tiyatro, cimnastik kursları düzenlenecek.

Kadınlar için ise kış döneminde nakış, afrikan sepeti, afgan sepeti, makrome, örgü, su kabağı oymacılığı, ahşap boyama, ahşap yakma, ahşap dağlama, kaat'ı, ipek koza çiçek çalışması, seramik hamuru tablo, titanyum çiçek tablo, resim eğitimleri verilecek.