İzmir haber! Çiğli'nin 'Pembe Misafirleri'Ne Bir Ödül de Asitem'den

İzmir bölgesinden gelen habere göre Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan Türkiye’deki ilk flamingo belgeseli olan “Pembe Misafirler”, Los Angeles Belgesel Film Festivali’nin ardından Uluslararası 4. İzmir Artemis Film Festivali’nde de ödüle layık görüldü.

Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan Türkiye'deki ilk flamingo belgeseli olan "Pembe Misafirler", Los Angeles Belgesel Film Festivali'nin ardından Uluslararası 4. İzmir Artemis Film Festivali'nde de ödüle layık görüldü.

Çiğli sınırları içerisinde yer alan İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingoları, onların yaşamlarını, bölgenin flamingolara sunduğu imkanları ve Gediz Deltası'nın büyüleyici doğal güzelliğini anlatan "Pembe Misafirler" belgesel filmi, Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 4. İzmir Artemis Film Festivali'nde jüri kararıyla "Artemis Özel Ödülü En İyi Belgesel Film" ödülünü almaya hak kazandı.

Ödülü, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve yapımcı Utku Soylu birlikte aldı.

BRLİN VE AMSTERDAM'DA SEÇKİYE GİRDİ

10 uluslararası film festivalinde ödül mücadelesi veren Pembe Misafirler belgesel filmi, Berlin Bağımsız Film Festivali ve 2022 WSXA Amsterdam Uluslararası Ödülleri'nde seçkiye girdi. Şu ana kadar gösterime girdiği festivallerde büyük beğeni toplayan belgesel filmin, Berlin ve Amsterdam'dan da ödülle dönmesi bekleniyor.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "İZMİR'DE ÖDÜL ALMAK AYRI BİR GURUR"

Ödül töreninde konuşan Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli'yi ulusal ve uluslararası mecrada tanınır kılmak istiyoruz. Bu doğrultuda, kentimizin bu zamana kadar gün yüzüne çıkarılamamış doğal değerlerini anlatan çok güzel bir belgesel hazırladık. Yönetmenliğini Murad Mammadov ve Pelin Turgut, yapımcılığını Ahmet Utku Soylu'nun yaptığı belgeselimiz dünyanın birçok farklı ülkesinde gösterilmeye devam ediyor. Los Angeles'ın ardından güzel İzmir'imizde ödüle layık görülmek bizler için ayrı bir gurur. Sineması olmayan bir ilçe olarak belgeselimizin ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller alması sanatsal üretim açısından çok kıymetli. Çok güzel bir gece oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.