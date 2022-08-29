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İzmir haber! Buca'da gençlerden coşkulu 30 Ağustos kutlaması

Yerel Haberler

İzmir haber! Buca'da gençlerden coşkulu 30 Ağustos kutlaması

İzmir yerel haberine göre Buca Belediyesi, gençleri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kaynaklar'daki Gençlik Doğa ve Zafer Kampı'nda bir araya getirdi.

Buca Belediyesi, gençleri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kaynaklar'daki Gençlik Doğa ve Zafer Kampı'nda bir araya getirdi.

Dere Kafe İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Buca Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Doğa ve Zafer Kampında gençler, üç gün boyunca doyasıya eğlenirken, tarihi gururu bir kez daha yaşadı. Tarık Akan Gençlik Merkezinden servis kalkışı ile başlayan etkinliklerde eğlenceli yarışmalar, doğaçlama tiyatro, DJ eşliğinde dans etkinlikleri, yoga, trekking ve karaoke gibi aktivitelerin yanı sıra "Cumhuriyet Emin Ellerde" isimli pankart yapımı gerçekleştirildi. Fondip ve Çorba konserleri ile coşkunun doruğa ulaştığı Gençlik Doğa ve Zafer Kampı, dikkat çeken buluşmalardan biri oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Buca Belediyesi gençlik Yerel Haberler

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