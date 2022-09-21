İzmir haber | Bornova Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi
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İzmir haberine göre Bornova Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçe genelinde yaptığı yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Belediye bünyesinde bulunan asfalt üretim tesisi ve beton santrali ile Meriç Mahallesi ve İnönü Mahallesi’nin büyük caddelerinden Şehit Mustafa Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına başladı.
Bornova Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçe genelinde yaptığı yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Belediye bünyesinde bulunan asfalt üretim tesisi ve beton santrali ile Meriç Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nin büyük caddelerinden Şehit Mustafa Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başladı.
Asfalt serimini yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova'nın her köşesinde büyük bir hızla yol çalışması yapıyoruz. Elbette talep çok ama ihtiyaç analizi doğrultusunda uzun yıllardır sorun yaşanan yollara öncelik verdik. Şu ana kadar 21 bin 500 ton asfalt döktük" dedi.