İzmir haber | Bornova Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi

İzmir haberine göre Bornova Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçe genelinde yaptığı yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Belediye bünyesinde bulunan asfalt üretim tesisi ve beton santrali ile Meriç Mahallesi ve İnönü Mahallesi’nin büyük caddelerinden Şehit Mustafa Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına başladı.

Bornova Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçe genelinde yaptığı yol yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Belediye bünyesinde bulunan asfalt üretim tesisi ve beton santrali ile Meriç Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nin büyük caddelerinden Şehit Mustafa Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başladı.

Asfalt serimini yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova'nın her köşesinde büyük bir hızla yol çalışması yapıyoruz. Elbette talep çok ama ihtiyaç analizi doğrultusunda uzun yıllardır sorun yaşanan yollara öncelik verdik. Şu ana kadar 21 bin 500 ton asfalt döktük" dedi.

Şehit Mustafa Caddesi'nde Başkan İduğ ile bir araya gelen mahalle sakinleri ve esnaf, "Yollarımız bozuktu, sürekli olarak sorun yaşıyorduk. Şimdi çok güzel, dümdüz bir yola sahip olduk, elinize sağlık" diyerek Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

"KALICI İŞLER YAPIYORUZ"

Asfalt üretim tesisi ve beton santrali ile ilçedeki bozuk olan yolları yenilediklerini belirten Başkan İduğ, "Bornova'nın ulaşım konforunu ve kalitesini arttırmak istiyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir işler yapıyoruz. Şu an Meriç, Atatürk ve İnönü Mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Ardından ekiplerimiz Çamdibi bölgesine, Altındağ ve Yeşilova'ya geçecekler" diye konuştu.