İzmir haber! Bayraklı'da Minikler Patili Dostlarla Buluştu

İzmir yerel yerel haberine göre Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hayvanları Koruma Günü kapsamında Ayda Bebek Anaokulu öğrencilerini, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ağırladı. Miniklere hayvan sevgisi, korunması ve beslenmesi anlatıldı; okullarda kedi maması dağıtıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da can dostlar emin ellerde. Bu kent sadece bizim değil. Sokak hayvanlarının korunması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hayvanları Koruma Günü kapsamında Ayda Bebek Anaokulu öğrencilerini, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırladı. Miniklere hayvan sevgisi, korunması ve beslenmesi anlatıldı; okullarda kedi maması dağıtıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da can dostlar emin ellerde. Bu kent sadece bizim değil. Sokak hayvanlarının korunması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

Hayvanları Koruma Günü kapsamında Bayraklı Belediyesi Ayda Bebek Anaokulu öğrencileri, Doğançay'daki Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Bayraklı Belediyesi veteriner hekimleri, minikleri hayvanların korunması ve beslenmesi ile ilgili bilgilendirdi. Rehabilite edilen sokak hayvanlarını sevip, mama veren minikler, steteskop ile de bir köpeğin kalp atışlarını dinledi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca 10 ilkokulda hayvan sevgisi konusunda bilinçlendirme çalışması yapıldı, öğrencilere 2 bin 500 paket kedi maması dağıtıldı.

"BU KENT SADECE BİZİM DEĞİL"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, " Bayraklımızı can dostlar için de yaşanabilir bir kent haline getirdik! Bu kent sadece bizim değil... Can dostlarımızın da en az bizim kadar yaşama hakkı var. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Birçok noktaya mama ve su kapları yerleştiriyoruz. Kedi evleriyle, küçük dostlarımızı kış aylarında soğuktan koruyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla sokak hayvanlarımızın tüm gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize eğitim seminerleri düzenliyoruz. Hayvanları sevmenin önemini anlatıyoruz. Herkesi de can dostlarımızla ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.