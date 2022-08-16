İzmir haber: Bayraklı Belediyesi'nin Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi

İzmir haberi... Bayraklı Belediyesi'nin yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen yaz spor okulları büyük ilgi gördü. Eylül ayı sonuna kadar açık kalacak tesiste uzmanlar eşliğindeki kurslara bin 150 çocuk katıldı. Başkan Sandal, “Çocuklarımız hem yüzme öğreniyor hem de sıcak yaz günlerinde keyifli vakit geçiriyor” dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen yaz spor okulları büyük ilgi gördü. Eylül ayı sonuna kadar açık kalacak tesiste uzmanlar eşliğindeki kurslara bin 150 çocuk katıldı. Başkan Sandal, "Çocuklarımız hem yüzme öğreniyor hem de sıcak yaz günlerinde keyifli vakit geçiriyor" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin sahildeki havuz tesisinde düzenlenen yüzme kursları bu yıl da yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar binlerce çocuğun faydalandığı havuzdaki kurslara 5-16 yaşları arasında bin 150 çocuk katıldı. "Bayraklı'da Yüzme Bilmeyen Kalmayacak" sloganıyla açılan yüzme kursu için yüzme öğrenenlerin yerine yeni kontenjanlar da açılıyor. Kurs boyunca, uzman eğiticiler ve cankurtaranlar çocuklara eşlik ediyor. Kurslar, haftanın iki günü bir saatlik eğitim olarak gerçekleştiriliyor. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kurs için detaylı bilgiye 371 23 00 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

"ÇOCUKLARIMIZ VERİMLİ VAKİT GEÇİRİYOR"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımızın yaz aylarında keyifli ve kaliteli vakit geçirebilmesi için başlattığımız kurslarımıza, bu yıl da gösterilen ilgi bizi memnun ediyor. Bayraklı'da sporun her alanına destek oluyoruz. Bir yandan yarışmacı sporcularımızın başarılarıyla gurur duyarken bir yandan da yeni sporcularımızın yetişmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda yaz tatili boyunca çocuklarımızın hem öğrenmesini hem de eğlenerek yeni eğitim dönemi için moral depolamasını istiyoruz" dedi.