İzmir haber: Bayraklı Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda

Bayraklı Belediyesi, her yıl farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve bu yıl kapılarını 91'inci kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 2-11 Eylül 2022 tarihleri arasında herkesi fuara ve Bayraklı standını ziyaret etmeye davet etti.

İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 02-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara, "İzmir'in kalbi Bayraklı" temasıyla katılacak olan Bayraklı Belediyesi'nin standı, ilgi uyandıracak etkinlik ve tanıtım faaliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak. 90 metrekarelik stantta fuar boyunca spordan sanata, kültürden sağlığa kadar yürütülen çalışmalar anlatılacak ve etkinlikler düzenlenecek. SS. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de fuar standında yer alarak Bayraklılı kadınların sesini, fuara taşıyacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sadal, "Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı fuarı olma özelliği ile yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getiren İzmir Enternasyonal fuarında bu yıl da yerimizi alacağız. Projelerimizi ve ilçemizi tanıtacağız. 'Belediyeler Sokağı'ndaki standımıza tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.