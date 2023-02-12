İzmir Ekibi Hatay'da Çadırları Hızla Kurdu

Hatay’da oluşturulacak koordinasyon merkezi için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ulaştı. Teknik ekip genişletilen çadır alanında yeni çadırların kurulumunu yaparken zabıta depremzedelerin güvenliğini sağlamak için önlem aldı.

Hatay'da oluşturulacak koordinasyon merkezi için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ulaştı. Teknik ekip genişletilen çadır alanında yeni çadırların kurulumunu yaparken zabıta depremzedelerin güvenliğini sağlamak için önlem aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla afet bölgelerinde koordinasyon merkezleri kurmak için İzmir'den yola çıkan ekipler Hatay'a ulaştı. Teknik ekip afet bölgesinin en öncelikli ihtiyacı olan barınma sorunun çözmek için seferberlik başlattı. Genişletilen ve zemini sağlamlaştırılan çadır alanında bölgeye gönderilen yeni çadırlar kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alana ulaşan teknik kadrosu, sağlıklı bir yaşam alanının oluşması için ısınma, su, enerji gibi altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Günde 10 bin kişilik yemek üreten mobil mutfak hizmete devam ederken alana mobil tuvaletler kuruldu. Bölgeye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, öncelikli olarak çadır kente yerleştirilen yurttaşların güvenliğini sağlıyor ve çadır kurulumuna destek oluyor.