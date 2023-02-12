Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Ekibi Hatay'da Çadırları Hızla Kurdu

Yerel Haberler

İzmir Ekibi Hatay'da Çadırları Hızla Kurdu

Hatay’da oluşturulacak koordinasyon merkezi için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ulaştı. Teknik ekip genişletilen çadır alanında yeni çadırların kurulumunu yaparken zabıta depremzedelerin güvenliğini sağlamak için önlem aldı.

Hatay'da oluşturulacak koordinasyon merkezi için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye ulaştı. Teknik ekip genişletilen çadır alanında yeni çadırların kurulumunu yaparken zabıta depremzedelerin güvenliğini sağlamak için önlem aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla afet bölgelerinde koordinasyon merkezleri kurmak için İzmir'den yola çıkan ekipler Hatay'a ulaştı. Teknik ekip afet bölgesinin en öncelikli ihtiyacı olan barınma sorunun çözmek için seferberlik başlattı. Genişletilen ve zemini sağlamlaştırılan çadır alanında bölgeye gönderilen yeni çadırlar kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alana ulaşan teknik kadrosu, sağlıklı bir yaşam alanının oluşması için ısınma, su, enerji gibi altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Günde 10 bin kişilik yemek üreten mobil mutfak hizmete devam ederken alana mobil tuvaletler kuruldu. Bölgeye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, öncelikli olarak çadır kente yerleştirilen yurttaşların güvenliğini sağlıyor ve çadır kurulumuna destek oluyor.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta İzmir Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title