İzmir'e 4 bin metrekarelik çekim platosu

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 bin metrekare alana kurulu olan çekim platosu, İzmirlilerin özel günlerini ölümsüzleştirecek adreslerden biri oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 bin metrekare alana kurulu olan çekim platosu, İzmirlilerin özel günlerini ölümsüzleştirecek adreslerden biri oldu.

Menderes'in Oğlananası Mahallesi'nde 4 bin metrekare alana kurulu olan çekim platosuna gelen İzmirliler, özel günlerini fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf ve video çekimi yapmak isteyenler için birbirinden estetik dekorlarla süslenen plato, renkli ışıklandırma sistemi sayesinde düğün, ürün tanıtım, video klip çekimleri için hem doğal hem otantik bir tasarıma sahip. Plato işletmecisi Gani Güleç, "İzmir için gerekli yerlerden biriydi. İzmir'in en geniş ve en büyük alanlarından birini İzmir'e kazandırdık. Tek amacımız İzmir'e hizmet etmek. Şimdiden yoğun ilgi görmesi ne kadar doğru bir hizmet olduğunun göstergesi" ifadelerini kullandı. - İZMİR