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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda jetonla giriş dönemi bitiyor

Yerel Haberler

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda jetonla giriş dönemi bitiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çiğli'deki Doğal Yaşam Parkı'na jetonla giriş uygulaması 6 Şubat'tan itibaren kaldırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çiğli'deki Doğal Yaşam Parkı'na jetonla giriş uygulaması 6 Şubat'tan itibaren kaldırılacak. Ziyaretçiler İzmirim Kartın yanı sıra kredi kartı ve banka kartıyla giriş yapabilecek.

Yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çiğli'deki Doğal Yaşam Parkı'na jetonla giriş uygulaması kaldırılıyor. Ziyaretçiler, 6 Şubat'tan itibaren alana İzmirim Kartın yanı sıra kredi kartı ve banka kartıyla giriş yapabilecek.

Öğrencilere yüzde 50 indirim devam ediyor

Doğal Yaşam Parkı'na girişlerde jetonun kaldırılması dışında diğer uygulamalar aynı şekilde sürdürülecek. Daha önce olduğu gibi öğrenciler İzmirim Kart ile 10 lira ödeyerek alanı ziyaret edebilecek. Tam ücret ise İzmirim Kart ile girişlerde 20 lira olarak uygulanıyor. İzmirim Kart ile bir gün içerisinde yalnızca bir kez giriş yapılabiliyor. Kredi kartı ile banka kartıyla geçişlerde ise öğrenci ve tam farkı bulunmuyor. Tüm ziyaretçiler 20 lira ödüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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