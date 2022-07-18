İzmir Doğal Yaşam Parkı'na Ziyaretçi Akını

Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğrayan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı yaklaşık 71 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin önemli bir kısmını şehir dışından gelenler oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dünyadaki önemli örneklerden yola çıkarak kurduğu ve Türkiye'nin ilk bebek fili İzmir'in doğumuyla ünü uluslararası alana taşınan İzmir Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı'nda son dönemlerdeki en yoğun günlerini yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı'da kurduğu, Avrupa'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında gösterilen Doğal Yaşam Parkı, 9-18 Kasım tarihlerinde 9 günlük tatili fırsat bilen yurttaşların akınına uğradı. 130 türde hayvanı yakından görmek için Doğal Yaşam Parkı'na gelenlerin önemli bir kısmını şehir dışından gelenler oluşturdu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük bayram tatili süresi boyunca 70 bin 717 ziyaretçiyi ağırladı. Park, Kurban Bayramı'nın 4. günü 9 bin ziyaretçiyle tatildeki ziyaretçi rekorunu kırdı.

ANKA / Yerel