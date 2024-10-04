İzmir'den 12 Yeni İç Hat Seferi Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu firmalarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, ekim sonu itibariyle İzmir'den Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa havalimanlarına seferlerin başlayacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY, Pegasus, AJet ve SunExpress Havayollarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelerek Türk sivil havacılığının iç ve dış hatlardaki genel durumunu ve gelecek öngörülerini ele aldı. Bakan Uraloğlu, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Özellikle iç hat seferleri konusuna eğilerek ülkemizde hangi noktalarda sefer eksikliği olduğu ve bu eksiklikleri nasıl giderebileceğimiz konularını masaya yatırdık." dedi.

2024 yılı yaz döneminde iç hat seferlerinde taşıyıcıların Türkiye geneli ortalama doluluğunun yüzde 90 seviyelerinde olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu seviye kış döneminde ise hareketliliğin azalmasına bağlı olarak yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Ama az öncede belirttiğim üzere vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda işletmelerimize seferlerin ihtiyaç duyulan noktalarda arttırılması hususunda gerekli bildirimlerde bulunduk. Toplantımızda yaptığımız değerlendirme sonucunda daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki kış döneminde Ekim sonu itibarıyla Sunexpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferlerinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyorum" dedi.

Yeni seferler ile ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanı-Antalya, Antalya-Bursa, Antalya-Erzurum, Antalya-Şanlıurfa, İzmir-Elazığ, İzmir-Nevşehir, İzmir-Sivas, İzmir-Şanlıurfa, Çukurova-Bursa, Çukurova-Samsun, Çukurova-Trabzon ve Çukurova-Van seferlerini başlatıyoruz. Bu seferlerle özellikle yeni açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın iç hat uçuş ağını da genişletmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan özellikle yaz dönemi boyunca çokça talep gelen İzmir ve Antalya'yı, Anadolu'da; Bursa, Erzurum, Sivas, Nevşehir, Elazığ, Şanlıurfa şehirlerimize bağlamış ve bazı hatların da sefer sayılarını arttırmış olacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR