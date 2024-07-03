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İzmir'deki Zeytinyağı Fabrikasında İşçilerin Grevi 23. Gününde

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Bornova ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan işçilerin grevi 23. gününe girdi. İşçiler, maaşlarda iyileştirme yapılana kadar grevi sürdüreceklerini belirtti.

İzmir'in Bornova ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan işçilerin grevi 23. gününe girdi. İşçiler, maaşlarda iyileştirme yapılana kadar grevi sürdüreceklerini belirtti.

Kristal Zeytinyağı Fabrikası'nda görev yapan 86 işçi, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. Fabrika önünde grev devam ederken, işçilerin direnişi 23. gündür devam ediyor. İşçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Cuma günü tekrar bir görüşme var

Tek Gıda İş Sendikası Baş Temsilcisi Fatih Pekcan, geçinebilecekleri oranda ücret istediklerini ifade etti. Pekcan, "Bugün grevimizin 23. günü. Arkadaşlarımızın hepsi geçinebileceği bir ücret istiyor. Arkadaşlarımızın istediği; evlerini geçindirebileceği, kirası olanların evini geçindirebileceği, normal bir şekilde, rahat bir şekilde geçinebileceği ücretler istiyor. Ücretler düşük kaldı. Cuma günü bir toplantımız olacak tekrar fabrikamızda. Oradan bir ümit bekliyoruz. Güzel bir sonuç bekliyoruz. 86 kişi grevdeyiz. Fabrikada üretim yavaşladı, durmadı. Kanun gereği 11 kişi yine normal çalışarak işini yapıyor. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeytinyağı Bornova İzmir İzmir Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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