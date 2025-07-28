İzmir'deki Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'de süren yangına 6 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinesi ve 148 personel ile müdahale ettiklerini duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'de devam eden yangına 6 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinesi ve 148 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinesi ve 148 personelle İzmir'de devam eden yangına müdahalemiz sürüyor. Devam eden yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yangına havadan müdahale görüntüleri de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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